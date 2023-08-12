Fındık fiyatına isyan eden çiftçi ağaçlarını kesti!

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Muhterem Şahin isimli fındık üreticisi açıklanan fiyatların açıklanmasının ardından tarlasındaki ağaçları baltayla kesti.



Fındığın toplama yevmiyesinin 500 TL olduğunu söyleyen Muhterem Şahin, "Benim üretmiş olduğum bir kilo fındık, bir kilo çay almıyorsa, bir kilo peynir almıyorsa, bir kilo Zeytin almıyorsa buna uğraşmaya gerek var mı? Bunun için problemi kökünden halletmek lazım. Bahçeyi de bu şekilde kökünden hallediyorum. Allah Bismillah" diyerek baltayla fındık dalları kesmeye başladı.



FINDIK FİYATI



Öte yandan fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 TL olarak açıklanmıştı.