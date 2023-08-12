Samanyolu Haber /Gündem / Fındık fiyatına isyan eden çiftçi ağaçlarını kesti! /12 Ağustos 2023 14:02

Fındık fiyatına isyan eden çiftçi ağaçlarını kesti!

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Çöngelli köyünde yaşayan fındık üreticisi Muhterem Şahin, fiyatların istenilen düzeyde olmadığını söyleyerek 6 dönümlük tarlasında bulunan fındık ağaçların bir kısmını baltayla kesti.

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Muhterem Şahin isimli fındık üreticisi açıklanan fiyatların açıklanmasının ardından tarlasındaki ağaçları baltayla kesti.

Fındığın toplama yevmiyesinin 500 TL olduğunu söyleyen Muhterem Şahin, "Benim üretmiş olduğum bir kilo fındık, bir kilo çay almıyorsa, bir kilo peynir almıyorsa, bir kilo Zeytin almıyorsa buna uğraşmaya gerek var mı? Bunun için problemi kökünden halletmek lazım. Bahçeyi de bu şekilde kökünden hallediyorum. Allah Bismillah" diyerek baltayla fındık dalları kesmeye başladı.

FINDIK FİYATI

Öte yandan fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 TL olarak açıklanmıştı.
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