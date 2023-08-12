Naci Görür'den yeni fay uyarısı

"AKTİF FAY ZONU ÜZERİNDE..."





Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür; Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Adana'da yaşanan depremler ışığında, Kayseri ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu.Kayseri'nin aktif Ecemiş Fay zonunun üzerinde yer aldığını ve Sarız Fay zonuna da yakın olduğunu belirten Görür, riske karşı yerel yöneticilere de çağrı da bulundu.Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Arkadaşlar, bir konuda bigi vermek istiyorum. Ben 6 Şubat depremleri nedeniyle Maraş yöresine yakın bölgelerdeki kimi faylarda hareketlenmeler olursa şaşırmam diyorum. Buralarda illa depremler olacak demiyorum. Nitekim son günlerde olan, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Adana, vb. Küçük depremler 6 Şubat nedeniyle olan hareketlenmeler. Bu arada Kayseri’yi de söyledim. Uzman olduğunu da söyleyenlerden gelen tepki.Arkadaşlar hangi ad verilmişse verilsin Kayseri ili aktif Ecemiş Fay zonunun üzerinde yer alıyor ve Sarız Fay zonuna da yakın. Sırf Naci Görür’ü yalanlayacağım diye yanlış yapmasınlar. Hele yerel yöneticiler asla. Ecemiş fayı yavaş da olsa stres biriktiriyor. Şu ana kadar hangi bölümünde ne kadar biriktirmiş bilemeyiz.Kaldıki 6 Şubat depremlerinden ötürü stres alanında değişim olmuş olabilir. Bu fayın tekerrür periyodunu da yeterince bilmiyoruz. Bize birşey olmaz, risk yoktur diyemezsiniz. Aktif fay üzerinde bir kentin yöneticileri olarak burada gerekli çalışmaları yaptırıp önlemleri almalısınız. Zamanın önemi yok. Bugün olmazsa yarin yarin olmazsa öbürgün deprem olabilir. O gün de ölecek insanlar bizim insanımız. Doğru olan yarin olacakmış gibi, kenti deprem dirençli hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve önlemleri almaktır. Sevgiyle."