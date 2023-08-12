Türkiye’ye kaynağı belirsiz para girişinde rekor

Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’nin gri listeye alınmasının en önemli sebepleri arasında yer alan kayıt dışı para sorunu devam ediyor. Türkiye’ye haziran ayında 5.5 milyar dolar kayıt dışı para girişi oldu.





Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haziran ayında 674 milyon dolar cari fazla verildiğini açıkladı. Böylece 20 ay sonra ilk defa cari fazla kaydedildi. Cari dengedeki bu fazla turizm gelirlerindeki artış ve dış ticaret açığındaki çekilme nedeniyle bekleniyordu. Haziran seyahat gelirleri kaleminden 4,2 milyar dolarlık giriş kaydedildi.





TÜİK’in açıkladığı verilere göre haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalarak 20,9 milyar dolar, ithalat küresel enerji fiyatlarındaki yıllık gerilemenin de etkisiyle yüzde 17,5 daralarak 26,1 milyar dolar oldu. Böylece, bu dönemde dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 37,3 düşerek 5,2 milyar dolar düzeyine geriledi. Bu haziran ayındaki cari fazlada etkili oldu.





Haziranda cari fazla verilse de ocak-haziran dönemindeki cari açık bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak 36,8 milyara çıktı. TCMB’nin yayımladığı ödemeler dengesi verilerinde, rezervlerinde haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar olarak kaydedildi. Haziran ayında resmi rezervler, mayıs ayındaki 16,6 milyar dolarlık azalışın ardından 11,2 milyar dolar artış kaydetti.





Net hata noksan kaleminde ise 3 ayın ardından yeniden fazla görüldü. Bu kalemde haziranda 5,5 milyar dolar giriş izlendi. Rezervlerdeki artış ile karşılaştırıldığında bu artışın bir kısmının net hata noksan kaleminden sağlandığı dikkat çekti.