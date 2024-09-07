Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'ten flaş Türkiye kararı /07 Eylül 2024 10:18

Fitch'ten flaş Türkiye kararı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti, not görünümünü de durağana çevirdi.

SHABER3.COM

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

"FITCH DAHA FAZLA GÜVEN DUYUYOR"

Parasal sıkılaştırmanın, yetkililerin enflasyonu düşürme stratejisi için önemli olan liranın gerçek değer kazanmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, "Fitch, sıkı bir parasal politika duruşunun öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birleştirilmesinin enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azaltılmış dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, enflasyonun bu yılı yüzde 43'te tamamlamasının beklendiği, 2025 sonunda da yüzde 21'e düşeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, cari açığın bu yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 1,9'una gerilemesinin ve 2025-2026'da ortalama yüzde 1,7 olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ancak politika geri dönüşleri riskinin hala mevcut olduğuna işaret edildi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 3,5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR"

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi.

Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch'ten flaş Türkiye kararı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:45