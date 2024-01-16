Samanyolu Haber /Gündem / Fiyatıyla sıfır araçları bile sollayan kaban; İşte fiyatı! /16 Ocak 2024 17:00

Fiyatıyla sıfır araçları bile sollayan kaban; İşte fiyatı!

Sosyal medya, İstanbul'daki lüks bir AVM'de satılan kabanı konuşuyor. Kabanın fiyatı ile birçok sıfır kilometre aracı geride bıraktı. Kabanın Türkiye'ye yalnızca 3 adet geldiği öğrenildi.

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İstanbul'daki ünlü bir AVM'de 1 milyon 321 bin 920 liraya kaban satılması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gazeteci Faik Erdemli'nin şahit olduğu ve giyip denediği 'Vikunya' yününden yapıldığı öğrenilen bir kaban 1 milyon 321 bin 920 liraya satılıyor. Bu fiyata Audi marka bir otomobil almak mümkün. Görüntü sosyal medyaya düşer düşmez gündem oldu.

Kabanın Türkiye'ye sadece 3 adet geldiği öğrenildi.

VİKUNYA YÜNÜ NEDİR?
Vikunya (Vicugna vicugna), Güney Amerika'ya özgü, ormansız ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan bir otlayan hayvan türüdür. Vikunya, Lama cinsine ait bir hayvandır ve alpaka, lama ve guanako gibi diğer Güney Amerika otlayıcılarıyla akrabadır.

İnce ve yumuşak kürkü, özellikle boyun ve göğüs bölgesinde yoğunlaşan, vikunya yünü olarak adlandırılan özel bir tüy türüne sahiptir.

Vikunya yünü, kılın ince yapısı ve özel bir dokusu nedeniyle değerlidir. Bu yün, diğer yün türlerine kıyasla daha hafif ve sıcaktır. Vikunya yünü, lüks giyim ve tekstil ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle, genellikle yüksek kaliteli ve pahalı giyim markalarının koleksiyonlarında bulunabilir.
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