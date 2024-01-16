Semih Terzi’nin GATA’da infaz emrini uygulamayan Yarbay konuştu

15 Temmuz araştırmalarıyla dikkat çeken Selçuk Adıgüzel, AKP rejiminin Semih Terzi söylemini yerle bir eden bilgilere ulaştı.







Adıgüzel videosunda, Semih Terzi’nin 15 Temmuz günü sabah 04.00’ten akşam 18.00’e kadar Kuzey Irak’ta olduğunu, tanıkların ifadesiyle olaylara yönelik tek bir emir vermediğini belgeledi.





SEMİH TERZİ’NİN CEP TELEFONU KAYITLARIYLA OYNANMIŞ

Sıkıyönetim Direktifinden daha önce görevlendirildiğini ve komuta değişikliğinin gereğini yerine getirmek dışında hiçbir eylemi olmadığını ortaya koydu.





Hatta ÖKK timi Ankara’ya intikal ederken polis eskortuyla ilerlemiş. Ayrıca Semih Terzi’yi darbeci göstermek için cep telefonu kayıtlarıyla oynandığı ve 15 gün sonra telefondaki 30 civarı mesajın değiştirildiği Kriminal raporla ortaya konuyor.





İNFAZ EMRİNİ UYGULAMAYAN YARBAY ERKAN TOKGÖZ ANLATTI



Semih Terzi GATA’da yaralı durumdayken, ÖKK mensubu ve o dönemde Yarbay rütbesinde olan Erkan Tokgöz Zekai Aksakallı tarafından aranıyor ve yaralı haldeki Semih Terzi’nin infaz edilmesi emri veriliyor. Yarbay Tokgöz tutuklama ve emniyetin alınması görevini yapabileceğini ama infaz emrinin uygun olmadığını ve yerine getiremeyeceğini ifade ediyor.





“15 TEMMUZ HİKAYESİ BAMBAŞKA NOKTAYA TAŞINIR”

Erkan Tokgöz’ün bu olayı anlattığı detaylara videoda yer verilirken, Adıgüzel ‘’Semih Terzi’nin Ömer Halisdemir tarafından vurulması emri dahi kanunsuzken, bu emir kanunsuz ötesi adeta. Yaralı bir şahsın, hiçbir şekilde tehdit oluşturmuyorken hastanede infaz emri verilmesi, olayı 15 Temmuz ve darbeyle ilgisiz hale getirir. Semih Terzi susturulmak istenmiştir, olay darbe değildir ve bu durum 15 Temmuz hikayesini bambaşka noktaya taşır’’ ifadelerini kullandı.





Semih Terzi’nin hangi bilgilere sahip olduğu ve neden infaz edildiği ile ilgili bilgilere de yer verilen videonun linki;



