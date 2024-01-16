Erdoğan İzmir'deki 16 milyarlık projeye 3 bin lira ödenek ayırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı’nda, proje tutarı 16 milyar 131 milyon TL olan İzmir Halkapınar-Otogar metro projesine 3 bin lira ödenek ayrıldı.







SON İKİ YILDA DA 3 BİN LİRA AYRILMIŞTI

Yatırım programında uzun yıllardır yapılması gündemde olan İzmir Halkapınar-Otogar metro hattı projesi için 3 bin lira ödenek öngörüldü. 2022 ve 2023 yıllarında da 3 bin liralık bütçe ayrılan 4.5 kilometre uzunluğundaki metro hattının bu yıl toplam proje tutarı ise 16 milyar 131 milyon 298 bin lira. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İzmir’de destek verdiği tek kent içi raylı sistem projesinin bitiş tarihi de bir yıl ertelenerek 2027 yılı olarak güncellendi.





ZARURET ARZ EDEN PROJELER ÖNCELİKLENDİRİLDİ

T24’ün haberine göre yatırım programında uzun yıllardır yapılması gündemde olan İzmir Halkapınar-Otogar metro hattı projesi için 3 bin lira ödenek öngörüldü. 2022 ve 2023 yıllarında da 3 bin liralık bütçe ayrılan 4.5 kilometre uzunluğundaki metro hattının bu yıl toplam proje tutarı ise 16 milyar 131 milyon 298 bin lira.





12’nci Kalkınma Planı ve 2024-2026 Orta Vadeli Programı ve 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan programa göre; kamu 2024’te 1 trilyon 6 milyar 903 milyon liralık yatırım yapacak. En fazla yatırım ise 318 milyar 905 milyon lira ile ulaştırma haberleşme sektörlerinde olacak.





Yatırım Programı’nda 12. Kalkınma Planında öngörülen projeler, deprem riski nedeniyle başlanması zaruriyet arz eden projeler ile toplumsal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projelerin önceliklendirildiği vurgulandı.







YATIRIMDA EN YÜKSEK PAY ULAŞTIRMA HABERLEŞME SEKTÖRÜNE VERİLDİ

2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 1 trilyon 6 milyar 903 milyon TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. 2024 yılında ulaştırma sektörü yatırımları için yüzde 162 artışla 318 milyar 905 milyon TL ödenek tahsis edildi. Eğitim sektörü yatırımları için ise 2024 yılında yüzde 147 artışla 150 milyar 786 milyon TL ödenek tahsis edildi.





2024 Yatırım Programı’na göre; kamu, madencilik sektörüne 106 milyar TL, tarım sektörüne 101 milyar TL, sağlık sektörüne 94.5 milyar TL, enerji sektörüne 75.6 milyar TL, imalat sektörüne 15.6 milyar TL, turizm sektörüne ise 2 milyar TL’lik yatırım yapılacak.