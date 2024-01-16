Türkiye'nin en zengini, servetinin yarısını kaybetti; Türkiye'nin yeni 'en zengini' kim?

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zengin 500 insanının yer aldığı Forbes 500 listesini yayınladı.







Forbes'a göre, Türkiye'nin en zengin 10 ismi de belli oldu.





Listenin zirvesinde 5,2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı.





Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en zengin insanı olan SASA'nın patronu İbrahim Erdemoğlu, bir yıl içerisinde servetinin yarısını kaybederek liderlik koltuğunu Murat Ülker'e kaptırdı.





İbrahim Erdemoğlu'nun 5,3 milyar dolarlık serveti yarı yarıya eriyerek 2.5 milyar dolara geriledi ve listede 5. sırada yer aldı.





İşte Türkiye'nin en zengin 10 kişisi:





1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)





2. Semahat Sevim Arsel (2.9 milyar dolar)





3. İpek Kıraç (2.8 milyar dolar)





4. Mustafa Rahmi Koç (2.6 milyar dolar)





5. İbrahim Erdemoğlu (2.5 milyar dolar)





6. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)





7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)





8. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)





9. Ali Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)





10. Nihat Özdemir (2 milyar dolar)







