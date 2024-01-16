Özgür Özel, Filistin'e gidiyor

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 100 gün geride kalırken, CHP'den Filistin'e gitme kararı geldi.







Politikyol.com'dan Altan Sancar'ın haberine göre, daha önce Filistin’e gideceğini duyuran ve tüm siyasi partilere de çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayı içinde Filistin’e gitmeye hazırlanıyor.





Gerekli diplomatik girişimlerin sürdüğü CHP’de ziyaretin bu ay içinde gerçekleştirilmesi ve buradan dünya kamuoyuna mesajlar verilmesi hedefleniyor.







Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze için girişimler sürse de henüz gerekli mesafe alınamadı. Ancak Özel’in ziyarette Batı Şeria’ya gitmesi ve burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir görüşme yapması planlanıyor.





PM VE MYK TOPLANMAYACAK

Öte yandan yerel seçimlere ilişkin aday belirleme sürecini devam ettiren CHP’de bu hafta Parti Meclisi ve MYK’nin toplanması beklenmiyor.





Toplantıların önümüzdeki hafta yapılması ve geniş kapsamlı aday belirleme sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

