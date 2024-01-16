Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel, Filistin'e gidiyor /16 Ocak 2024 16:34

Özgür Özel, Filistin'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayı içinde Filistin’e gitmeye hazırlanıyor. Özel’in Batı Şeria’ya gitmesi ve burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 100 gün geride kalırken, CHP'den Filistin'e gitme kararı geldi.

Politikyol.com'dan Altan Sancar'ın haberine göre, daha önce Filistin’e gideceğini duyuran ve tüm siyasi partilere de çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ocak ayı içinde Filistin’e gitmeye hazırlanıyor.

Gerekli diplomatik girişimlerin sürdüğü CHP’de ziyaretin bu ay içinde gerçekleştirilmesi ve buradan dünya kamuoyuna mesajlar verilmesi hedefleniyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze için girişimler sürse de henüz gerekli mesafe alınamadı. Ancak Özel’in ziyarette Batı Şeria’ya gitmesi ve burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir görüşme yapması planlanıyor.

PM VE MYK TOPLANMAYACAK
Öte yandan yerel seçimlere ilişkin aday belirleme sürecini devam ettiren CHP’de bu hafta Parti Meclisi ve MYK’nin toplanması beklenmiyor.

Toplantıların önümüzdeki hafta yapılması ve geniş kapsamlı aday belirleme sürecinin tamamlanması hedefleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel, Filistin'e gidiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:47