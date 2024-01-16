Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Erbakan hattında kriz büyüyor: Görüşmeler durduruldu /16 Ocak 2024 16:17

Erdoğan-Erbakan hattında kriz büyüyor: Görüşmeler durduruldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç, yerel seçimler öncesi AKP ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin gelinen aşamada kesildiğini duyurdu. 

Suat Kılıç, "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak" açıklaması yaptı. 

Konuşmasının devamında "Liderler düzeyinde bir talep gelirse buna olumlu bakarız" diyen Kılıç, "Siyaset müzakereye açık olmak, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun süredir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Duruşumuzun birşeyler koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden rahatsızlık duyuyoruz  Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti'yle aramızda imzalanmış bulunan 30 maddelik protokolün dışında bir yerde değiliz" vurgusunda bulundu. 

 
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