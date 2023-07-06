Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası /06 Temmuz 2023 23:47

Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışında ‘sıfır’ atarak aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

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Resmi Gazete’de yer alan karara göre, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı. Bu kararın ardından bazı ilan sitelerinde ikinci el otomobil fiyatlarından 3 sıfır atılarak rakamların güncellendiği görüldü.

TR724'te yer alan habere göre gelişme üzerine Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Düzenlemenin 6 Temmuz’da yürürlüğe girdiği ve düzenlemeye uyulmaması durumunda ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı. Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir.
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