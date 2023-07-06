Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni teknoloji ortalığı karıştırdı: Twitter, Meta’yı tehdit etti! /06 Temmuz 2023 23:57

Yeni teknoloji ortalığı karıştırdı: Twitter, Meta’yı tehdit etti!

Twitter'ın, Zuckerberg'in yeni metin tabanlı yeni sosyal medya platformu Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Twitter’ın avukatı Alex Spiro’nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e gönderdiği mektup ortalığı karıştırdı. Söz konusu mektupta Spiro, Meta’nın Twitter’in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

Meta’nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta’nın “taklit” Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti.

“ACİL ADIMLAR ATILMALI”

Spiro, “Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta’nın Twitter’in her ticari sırrını veya son derecede gizli bilgilerini kullanmayı durdurması için acil adımlar atmasını talep ediyor.” ifadesini kullandı.

Twitter’in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla kullanılmasını önlemek için daha fazla bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.

THREADS 30 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Öte yandan Meta’nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah itibarıyla Threads’e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğunu açıkladı.

Zuckerberg, “Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’i dün kullanıma sunmuştu.

Zuckerberg, daha önce de Snapchat ile TikTok’un özelliklerini Instagram’da “Hikayeler” ve “Reels” adı altında kopyalamakla eleştirilmişti.
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