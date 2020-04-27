Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi /27 Nisan 2020 19:52

[FLAŞ] 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

SHABER3.COM

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde, 1-2-3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

ÖLÜM ORANI BAKIMINDAN AVRUPA’DAKİ EN İYİ ÜLKEYİZ

Hamdolsun toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayısını geçmesi olumlu önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa’daki en iyi ülke durumdadır. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer hizmetlerde de herhangi bir aksamaya meydan vermeden işlerini sürdürmüştür.

YURT DIŞINDAKİ 25 BİN VATANDAŞIMIZI GETİRECEĞİZ

Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımızın dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Şimdi de 25 bin vatandaşımızı da ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da karantina sürelerini doldurduktan sonra evlerine göndereceğiz.

CUMARTESİ GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK

1 Mayıs-3 Mayıs’ta sokağa çıkma sınırlandırılmasına vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Cumartesi günü saat 14.00’e kadar marketler açık olacaktır.
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