Samanyolu Haber /Dünya / Çin, AB'nin iddialarına cevap verdi /27 Nisan 2020 19:42

Çin, AB'nin iddialarına cevap verdi

Corona virüsü hakkında bilerek yanlış ya da yanıltıcı bilgiler verdiği ileri sürülen Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Çin, yanlış bilgilerin kaynağı değil, kurbanıdır" dedi.

SHABER3.COM


Geçen hafta yayımlanan bir Avrupa Birliği raporunda, Çin'de kimliğini saklayarak çalışan bazı kişilerin dezenformasyon yaptığına dair “ciddi kanıtlar” olduğu yazıyordu.

İngiltere ve ABD'deki ulusal güvenlik yetkilileri de, Çin'in Covid-19'a bağlı ölüm sayılarını eksik bildirdiğini söylüyordu.

BBC’deki habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, pazartesi düzenlediği günlük basın brifinginde Pekin'in yanlış bilgi yaymadığını savundu:

“Çin herhangi bir kişi ya da kurum tarafından yanlış bilgilerin üretilmesine ve yayılmasına karşıdır. Çin, dezenformasyonun kaynağı değil kurbanıdır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin, AB'nin iddialarına cevap verdi Sonraki Haber >>

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

Esselâmü aleyküm, hayırlı Ramazanlar!

"%12 vermemeniz gereken partiye %52 oy verdiniz, kimse ağlamasın"

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

Korona virüse karşı nasıl davranmalıyız?

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

İşte Erkan Baş'ın televizyonlar tarafından kesilen konuşması

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Veyis Ateş'in sinekle imtihanı!

Özel sohbetten

Özel sohbetten

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:17