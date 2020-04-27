Çin, AB'nin iddialarına cevap verdi





Geçen hafta yayımlanan bir Avrupa Birliği raporunda, Çin'de kimliğini saklayarak çalışan bazı kişilerin dezenformasyon yaptığına dair “ciddi kanıtlar” olduğu yazıyordu.





İngiltere ve ABD'deki ulusal güvenlik yetkilileri de, Çin'in Covid-19'a bağlı ölüm sayılarını eksik bildirdiğini söylüyordu.





BBC’deki habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, pazartesi düzenlediği günlük basın brifinginde Pekin'in yanlış bilgi yaymadığını savundu:





“Çin herhangi bir kişi ya da kurum tarafından yanlış bilgilerin üretilmesine ve yayılmasına karşıdır. Çin, dezenformasyonun kaynağı değil kurbanıdır.”