[FLAŞ] Arap Birliği: Suriye harekatı işgal ve egemenlik hakkı ihlalidir

Arap Birliği, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekâtın ardından Mısır’ın çağrısıyla acil olarak toplanmıştı.
Genel Sekreter Ahmed Aboul Gheit, "Türkiye'nin Suriye'deki harekâtı 'işgal' ve Suriye'nin egemenlik hakkının ihlalidir.'' açıklamasını yaptı.
Kahire merkezli Arap Birliği’ne şu ülkeler üye:
Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Cibuti, Komorlar ve Filistin.