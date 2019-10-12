Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Arap Birliği: Suriye harekatı işgal ve egemenlik hakkı ihlalidir /12 Ekim 2019 15:17

[FLAŞ] Arap Birliği: Suriye harekatı işgal ve egemenlik hakkı ihlalidir

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, "Türkiye'nin Suriye'deki harekâtı 'işgal' ve Suriye'nin egemenlik hakkının ihlalidir." dedi.

SHABER3.COM

Arap Birliği, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekâtın ardından Mısır’ın çağrısıyla acil olarak toplanmıştı. 

Genel Sekreter Ahmed Aboul Gheit, "Türkiye'nin Suriye'deki harekâtı 'işgal' ve Suriye'nin egemenlik hakkının ihlalidir.'' açıklamasını yaptı.

Kahire merkezli Arap Birliği’ne şu ülkeler üye:

Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Cibuti, Komorlar ve Filistin.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [FLAŞ] Arap Birliği: Suriye harekatı işgal ve egemenlik... Sonraki Haber >>

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:15