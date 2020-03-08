[FLAŞ] Avusturya'da çığ felaketi: 5 ölü

Avusturya’nın kuzeyindeki Dachstein bölgesinde sabah saatlerinde çığ düştü… Yerel saatle 09:30 sularında meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.Yetkililer, olay yerine ilk yardım ekiplerinin gittiğini fakat 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.







Yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin Çekya’dan gelen bir turist grubu olduğu belirtildi. Olay yerine 6 helikopter gönderilirken, görgü tanıkları dağın yamacındaki bütün karın yığıldığını söyledi.





Yerel makamlar, yaşamını kaybedenlerin naaşlarının 2.800 metre yüksekten getirildiğini açıkladı.