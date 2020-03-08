Prens Salman talimatı verdi

Resmi açıklama yapılmasa da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in öldüğü belirtiliyor. Oğlu veliaht Prens Salman’ın ise kendine karşı oluşabilecek muhalefeti engellemek için tutuklamalara başladığı aktarılıyor.







Middle East Eye internet sitesinin haberine göre, tutuklanalar arasında Prens Ahmed’in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Navaf’ın da olduğu belirtildi.





Haberde, Veliaht Prens Muhammed’in tutuklattırdığı diğer prensleri kendisine darbe girişiminde bulunmak için aralarında Amerikalıların da olduğu yabancı güçlerle görüşmekle suçladığı ileri sürüldü. Tutuklama emrinin altında Kral Selman’ın da imzasının olduğu öne sürüldü.





Eski Veliaht Prens Nayef’in ise çevresine kraliyet ödeneklerinin kesilmesinden yakındığı belirtilen haberde, tutuklamaların ardından Veliaht Prens Muhammed’in kraliyet ailesindeki diğer prenslerden Twitter’dan kendisine sadakatleri konusunda paylaşımda bulunmalarını istediği ve üç prensin sosyal medyada bu emri yerine getirdiği iddia edildi.