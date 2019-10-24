[FLAŞ] HSK Genel Sekreteri istifa etti

HSK Genel Kurulu’nca yapılan seçim sonucunda ise Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han Genel Sekreter, HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan ise Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.



HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurulda yapılan oylama sonucu ayrıca HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan’ın Teftiş Kurulu Başkanı, yine genel kurulda yapılan oylama sonucu HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın’ın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiklerini açıkladı.





İstifaların Sabah yazarı Dilek Güngör’ün hedef gösterdiği Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ‘Pelikan Grubu’ olarak bilinen yapı arasındaki kavgadan sonra geldiği belirtiliyor. Kavgada, Gül’ün karşısında yer alan tarafın Erdoğan’ın avukatlarının oluşturduğu ‘İstanbul Grubu’ olduğu iddia edilmişti. Bu gruptan oldukları iddia edilen HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu bugün istifa etti.