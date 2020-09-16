Forbes, dünyanın en çok kazanan futbolcularını listeledi









"Dünyanın En Yüksek Ücretli Futbol Oyuncuları 2020" listesinde, FC Barcelona’da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.





Messi’yi, Juventus FC’de forma giyen Cristiano Ronaldo 117 milyon dolarla ikinci sırada takip etti.





Listenin üçüncü sırasında ise 96 milyon dolarla Paris Saint-Germain FC’de forma giyen Neymar yer aldı.





Dördüncü sırada ise ilk 10’da bulunan en genç oyuncu olduğu ifade edilen yine Paris Saint-Germain oyuncusu Kylian Mbappe 42 milyon dolarla yer aldı.





Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:





1- Lionel Messi-Barcelona-126 milyon





2- Cristiano Ronaldo-Juventus-117 milyon





3- Neymar-PSG-96 milyon





4- Kylian Mbappe-PSG-42 milyon





5- Muhammed Salah-Liverpool-37 milyon





6- Paul Pogba-Manchester United-34 milyon





7- Antoine Griezmann-Barcelona-33 milyon





8- Gareth Bale-Real Madrid-29 milyon





9- Robert Lewandowski-Bayern Münih-28 milyon





10- David De Gea-Manchester United-27 milyon