Samanyolu Haber /Ekonomi / Ford Otosan işçilerine dalga geçer gibi ödül! /04 Şubat 2024 14:11

Ford Otosan işçilerine dalga geçer gibi ödül!

Ford Otosan’ın yeni açılan Yeniköy Fabrikası’nda üretim rekoru kıran işçilere ödül olarak popkek dağıtılması üzerine işçiler isyan etti!

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Her gün yeni bir işçi isyanıyla karşılaştığımız  Kocaeli’de Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ford Otosan’ın yeni açılan Yeniköy Fabrikası’nda üretim rekoru kıran işçilere ödül olarak popkek dağıtıldı.

YOKSA BİZLER AÇ AÇIKTA KALACAKTIK

Dağıtılan popkek sonrası çılgına dönen Ford Otosan işçileri sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda şunları söyledi,

“Hala bizi kekle tatlıyla kandırmaya çalışıyorlar… Bir arkadaşımızın mesajı; Dün akşamki Yeniköy Ford kaynak bölümünde vardiya rekoru kırıldı 283 üretim olarak. Rekor kırıldığı içinde verilen ödül sanki Mevlüt için dağıtılan bir ikram olmuş sağolsun varolsunlar yoksa bizler aç açıkta kalacaktık”


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