Ford Otosan işçilerine dalga geçer gibi ödül!

Her gün yeni bir işçi isyanıyla karşılaştığımız Kocaeli’de Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ford Otosan’ın yeni açılan Yeniköy Fabrikası’nda üretim rekoru kıran işçilere ödül olarak popkek dağıtıldı.













Dağıtılan popkek sonrası çılgına dönen Ford Otosan işçileri sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda şunları söyledi,“Hala bizi kekle tatlıyla kandırmaya çalışıyorlar… Bir arkadaşımızın mesajı; Dün akşamki Yeniköy Ford kaynak bölümünde vardiya rekoru kırıldı 283 üretim olarak. Rekor kırıldığı içinde verilen ödül sanki Mevlüt için dağıtılan bir ikram olmuş sağolsun varolsunlar yoksa bizler aç açıkta kalacaktık”