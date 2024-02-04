DEM Parti, İstanbul kararını açıkladı: Başak Demirtaş aday olacak mı?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'nun kararlarını açıkladı.



Ayşegül Doğan, açıklamasında, "Başlangıç noktamız neydi? Parti olarak aldığımız tüm kararlarda Balıkesir'den Van'a, Ankara'dan Diyarbakır'a onlarca il ve ilçede yaptığımız halk toplantıları ve halk buluşmalarında dile gelen talepler, öneriler ve eleştiriler belirleyici oldu" dedi.



İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARILACAK



"4 Aralık günü burada yaptığımız basın toplantısında bir eğilimi paylaşmıştık" diyen Doğan, şöyle devam etti:



"O günkü eğilimimiz Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girme eğilimini paylaşmıştık sizlerle. Aylardır partimizin gündeminde, güçlü bir seçenek olarak duran hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için toplandık."



ADAYLAR 9 ŞUBAT'A KADAR AÇIKLANACAK



İlgili kurulların aday belirleme çalışmalarına başladığını belirten Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adaylarımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.



BAŞAK DEMİRTAŞ YANITI



Başak Demirtaş'ın olası adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren Doğan, şunları söyledi:



"9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere aday göstereceğimiz diğer kentlerdeki adaylarımızı açıklayacağız. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda... Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim."