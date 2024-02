Mahkumlar, McDonald's ve Coca-Cola'nın kölesi yapılmış

Hapishane işçiliğinin Burger King, McDonald's ve Costco gibi ABD merkezli gıda tedarikçilerini beslediği bir araştırmada ortaya kondu.



Associated Press ülkenin dört bir yanında tarım işlerinde çalışan mahkumların, ülkenin popüler perakendecilerini beslediğini ve ürünlerin Whole Foods gibi süpermarketlerin raflarında yerini aldığını bildirdi.



Bir muhabir, eski bir plantasyon olan Louisiana Eyalet Cezaevi'ndeki mahkumların sığır yetiştirdiğini ve bu sığırların daha sonra Teksas'taki bir mezbaha tarafından satın alınarak gıda devlerine gönderildiğini gözlemledi.



Yayın organının aktardığı üzere yüz milyonlarca doların, Frosted Flakes mısır gevreği, Coca-Cola ve Riceland pirinci de dahil hapishane işçiliğinden elde edilen ve açık piyasada satılan mallarla bağlantılı olduğu bulundu.



Kroger, Target ve Aldi gibi süpermarketlerde de diğer hapishane ürünleri keşfedildi. Hatta bazı ürünler, zorla çalıştırma nedeniyle ABD'nin ürünlerini engellediği ülkelere ihraç ediliyordu.



Hapishanede çalışma, ABD Anayasası'nın 13. Değişikliği'nde yer alıyor; bu değişiklikle kölelik kaldırılmış ve cezai yaptırımlar dışında zorla çalıştırma yasaklanmıştı.



Louisiana'daki hapishanede mahkumlar saatte ya birkaç peni kazanıyor ya da hiç kazanamıyor. Mahkumlar çalışmayı reddettiği takdirde şartlı tahliye şanslarını tehlikeye atıyor ya da hücre hapsi gibi cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Louisiana'nın hapisteki nüfusunun yüzde 64'ü siyah.



Cezaevlerinde yapılan işlerden elde edilen yaklaşık 200 milyon doların son 6 yıl içinde satılan mallarla bağlantısı kuruldu. En büyük meblağlardan bazıları mahkumların şirketlere kiralanmasıyla elde edilmiş. Yayın kuruluşu bir vakada bazı mahkumların Tyson Foods'un fabrikasında çalışmaya gönderildiğini tespit etti.



Tarım işlerinde çalışan mahkumların sayısı Mississippi, Teksas ve Louisiana gibi eyaletlerin de yer aldığı Güney'de çok daha fazla.



Ülkenin diğer bölgelerindeyse mahkumlar peyzaj, seracılık, hayvancılık, arıcılık ve balık yetiştiriciliği gibi işlerde çalışabiliyor. Bu işgücü modelini savunanlar, bu programların mahkumlara bir amaçları olduğu duygusu ve mutfakta daha iyi yemek yeme imkanı verdiğini söylüyor.



Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, yayın kuruluşu, bu işgücünden yararlanan bazı şirketlerle temasa geçti. Bu şirketlerin çoğu yorum talebine yanıt vermedi.



Amerikan Yurttaş Özgürlükleri Birliği'nin (American Civil Liberties) 2022 tarihli bir çalışması, muhtemelen her üç mahkumdan ikisinin zorla çalıştırıldığını ortaya koymuştu.