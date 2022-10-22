Samanyolu Haber /Gündem / Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti... /22 Ekim 2022 23:24

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Dünyaca ünlü basketbolcu , NBA yıldızı ve aktivist Enes Kanter Freedom, Türkiye’de meydana gelen kitlesel insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Almanya merkezli Tenkil Müzesi Derneği'nin Konuğu olarak Frankfurt kitap fuarına katıldı.

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük kitap fuarda, 120’den fazla ülkeden yaklaşık 7.000 yayıncı ve 300 bin ziyaretçi buluştu. Halka bugün kapılarını açan Fuarın önemli ziyaretçilerinden biri NBA yıldızı ve aktivist Enes Kanter Freedom'dı  Almanya merkezli Tenkil Müzesi Derneği'nin Konuğu olarak Frankfurt kitap fuarına katılan Enes Kanter büyük ilgi gördü. 


Tenkil Müzesi Derneği ve International Journalists Association IJA,stantlarını ziyaret eden Kanter , burada yapılan panellere katıldı. 



Fuara katılan hayranlarına bol bol imza dağıtan Kanter, Enes Kanter Alman hayranlarının da ilgi odağı oldu.

Daha sonra Basın merkezinde basın toplantısı yapan Kanter Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini anlattı 




Bir çok insanları kuruluşunun standlarını da ziyaret eden Kanter, Frankfurt Buchmesse'nin özel televizyon kanalına da röportaj verdi 




Kanter günün sonunda Almanya'nın en büyük Podcast radyosu detektor fm'in yayınına katıldı . 




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Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

Frankfurt Kitap Fuarından Enes Kanter Freedom geçti...

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