Samanyolu Haber /Gündem / Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Eski devlet başkanını kapının önüne koydular /22 Ekim 2022 23:09

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Eski devlet başkanını kapının önüne koydular

Çin Komünist Partisi’nin dün sona eren Ulusal Kongresi’nde ilginç anlar yaşandı. Eski Çin Devlet Başkanı Hu Cintao'nun görevliler tarafından kolundan tutularak halefi Şi Cinping'in gözleri önünde dışarı çıkarılması salonda endişeli bakışlara yol açtı.

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Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi, dün düzenlenen kapanış oturumuyla sona ererken salonda ilginç anlar yaşandı.

Çin'in geleceğini belirleyecek ve iktidarı elinde tutan ÇKP'nin en üst yönetim organı Merkez Komite'nin seçildiği toplantıda, Başbakan Li Keqiang'ın yeni listede yer almaması dikkat çekti. Li'nin yanı sıra üç üst düzey isim de Merkez Komite'den çıkarıldı. Bu kişilerin yaş sınırı nedeniyle emekli olacakları belirtildi.


Bu arada dünkü kapanış oturumunda eski Çin Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Hu Cintao’nun, Merkez Komite’nin seçilmesinin ardından halefi Şi Cinping’in konuşması öncesinde anlaşılmayan sebeple dışarı çıkarılması büyük tartışma başlattı.



Salonda Şi’nin solunda oturan Hu’nun, yanına gelen görevlilerin kolundan tutarak dışarıya eşlik etme girişiminden memnun olmaması dikkat çekti.

Kolunu tutan görevlilere tepki gösteren Hu bir an koltuğuna dönüp Devlet Başkanı Şi'e bir şeyler söyledi. Bu sırada salondakilerin şaşkın ve endişeli bakışlarla olayı izlediği görüldü.

Şİ YENİ KADROLARLA YOLA DEVAM EDECEK

Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi’nin üçüncü dönem iktidarının habercisi olan değişim, Çin liderinin yeni kadrolarla yoluna devam edeceğinin göstergesi olarak nitelendi.


Çin siyasetinde yaklaşık 30 yıldır uygulanan yazılı olmayan kurala göre, bir yönetici Ulusal Kongre yapıldığında 68 yaşını doldurmuşsa, yeni bir göreve atanması veya mevcut görevini sürdürmesi mümkün olmuyor. “67 kalır, 68 gider” şeklinde özetlenen emeklilik haddi kuralı, kongre tarihinde 69 yaşında olan Şi için uygulanmadı.

Şi’nin adının Merkez Komite listesinde yer alması, Çin liderinin yeniden genel sekreter seçilerek iktidarını sürdüreceğine işaret ediyor.

Genel Sekreter Şi dışında halen Daimi Komite üyesi isimlerden ÇKP Birinci Sekteri Vang Huning ve Merkezi Disiplin İnceleme Komitesi Başkanı Cao Leci, listedeki yerlerini korudu.
Yeni seçilen Merkez Komite yarın ilk toplantısını yapacak. Komite kendi içinde 25 kişilik Siyasi Büro’yu ve 7 kişilik Daimi Komite’yi seçecek. Toplantının ardından Çin’in yeni liderleri basının karşısına çıkacak.

Enes Kanter Alman hayranlarının da ilgi odağı oldu.
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