Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Başbakanı Castex’in testi pozitif, Belçika Başbakanı karantinada /23 Kasım 2021 12:55

Fransa Başbakanı Castex’in testi pozitif, Belçika Başbakanı karantinada

Fransa Başbakanı Jean Castex’e pazartesi akşamı yapılan kovid testi pozitif çıktı. Pazartesi sabahı Brüksel’de Belçika Başbakanı De Croo ile yaptıkları görüşme sebebiyle 2 Başbakan 10 gün boyunca karantinada kalacak.

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İlkbahar aylarında 2 doz aşı olan ve daha önce hiç korona pozitif olmayan Başbakan’a kızlarından birinin kovid testinin pozitif çıkması üzerine test yapıldığı belirtildi. Başbakan Castex’in hiçbir semptom göstermediği açıklandı. Brüksel ziyaretinde iki başbakana Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Avrupa Bakanı Clement Beaune ve 4 Belçikalı bakanın da aralarında olduğu birçok üst düzey isim eşlik etmişti.  

Fransa Başbakanı geçen hafta kapalı bir alanda yapılan etkinlikte sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal eleştirilere “Hepimiz insanız… Zaman zaman böyle anlık dikkatsizlik olabilir” diyerek cevap vermişti. 
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