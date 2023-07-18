Fransa’da çok tartışılacak yasa

Sözcü'de yer alan habere göre Fransa’da milletvekilleri, Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda, ‘Adalet Yasası’ olarak bilenen ve kolluk kuvvetlerine geniş yetki vermeyi öngören tasarıyı görüştü.



Tasarı 111 ‘hayır’ oyuna karşı 388 ‘evet’ oyuyla kabul edildi.



Tasarının 3’üncü maddesi, terör ve organize suç gibi durumlarda polis ve jandarmaya, zanlıların dijital cihazlarından gizlice ses ve görüntü kaydı ile konum bilgisi alma imkanı tanıyor. Bu madde, parlamenter, hakim, avukat, doktor ve gazetecileri kapsamıyor.



YASA TASARISI NELERİ KAPSIYOR?



Ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamını genişleten ve hükümete belirli koşullar altında ön soruşturma sürelerini uzatma olanağı veren tasarının, şüphelilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale imkanı tanıyan bazı maddeleri, hakim kararıyla uygulanabilecek.



’10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlarda’ cihazların konumlarının izlenmesine olanak sağlayan tasarı, 13 Haziran’da Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senato tarafından kabul edilmişti.???????



Tasarı, kendilerine karşı kullanılabileceği gerekçesiyle aktivistler tarafından eleştiriliyor.



Parlamentonun iki kanadının ortak tasarı metninde anlaşmaya varması için 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan ortak komisyon tasarıyı görüşecek.