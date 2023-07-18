Yanlışlıkla Kuzey Kore’ye geçen ABD askeri kriz yarattı

Sözcü'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere açıklamada bulundu.



Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen tur esnasında bir ABD askerinin, sınırı izinsiz geçtiğini teyit eden Austin, olayın yeni geliştiğini ve hala öğrenmeye çalıştıkları birçok şey olduğunu aktardı.



Austin, “Ancak bildiğimiz şu ki; bir askerimiz isteyerek ve izinsiz olarak sınır çizgisini geçmiştir ve şu an Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inanıyoruz. Durumu yakından izliyor ve araştırıyoruz.” dedi.



Olayla ilgili gelişmeleri öğrendikçe aktaracaklarını belirten Austin, “Askerimizin iyi olduğu konusunda kesinlikle çok endişe duyuyorum.” ifadesini kullandı.



Kore Yarımadası’nda güvenliği sağlamakla görevli ABD liderliğindeki UNC’nin Twitter hesabından daha önce yapılan paylaşımda, Güney ve Kuzey Kore arasındaki Panmunjom’daki Ortak Güvenlik Bölgesi’nde düzenlenen tur esnasında sınırdan izinsiz geçen ABD vatandaşının, Kuzey Kore’de gözaltında olduğu ve olayın çözümü için bu ülkenin ordusuyla irtibatta olunduğu ifade edilmişti.



UKRAYNA AÇIKLAMASI



Savunma Bakanı Austin, basın toplantısı sırasında, Ukrayna'da devam eden savaşa değinerek Ukrayna ordusunun Rus güçlerine karşı saldırıda ilerleme kaydetmeye devam ettiğini, Rusya ordusunda ise kayıpların arttığını belirtti.



Austin, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların sürmeye devam edeceğini vurgulayarak “Bu konuda kimse hata yapmasın, Ukrayna’nın özgürlük mücadelesi ne kadar sürerse sürsün desteklemeye kararlıyız.” diye konuştu.



Orgeneral Milley de Ukrayna'da karşı saldırı için 15 bini ABD tarafından olmak üzere koalisyon güçlerinin 63 binden fazla asker, personel ve sağlık ekibine eğitim verdiği ve vermeye de devam ettiği bilgisini paylaştı.



Milley, mevcut durumda Rusya'nın durumunun iyi olmadığını, Ukrayna'nın elinde ise henüz savaşa dahil edilmemiş önemli miktarda savaş gücü bulunduğunu dile getirerek “Daha mücadele edilecek çok şey var. Bu uzun, zor ve kanlı olacak. Ve günün sonunda Ukraynalıların Ruslarla rekabetinde nereye varacağını göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.



NELER YAŞANMIŞTI?



Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen tur esnasında bir ABD vatandaşının Kuzey’in sınırını izinsiz geçtiğini açıklanmıştı.



ABD basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar söz konusu kişinin bir ABD askeri olduğunu söylemişti. Bir kaynak, söz konusu askerin son günlerde ABD’ye kalkan bir uçakta olması gerektiğini ancak bu uçağa binmediğini ifade etmişti.



Askerin bu uçağa neden binmediği ve sınırı neden geçtiği ise henüz bilinmiyor.



Askerden Arındırılmış Bölge ve Ortak Güvenlik Bölgesi’nin içinde yer alan Panmunjom köyü, Kore Savaşı’nı durduran ateşkes antlaşmasının imzalandığı yer olması nedeniyle “ateşkes köyü” adıyla da biliniyor.