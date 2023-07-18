Samanyolu Haber /Gündem / Ev sahibi, zam teklifini kabul etmeyen kiracısını öldürdü /18 Temmuz 2023 22:47

Ev sahibi, zam teklifini kabul etmeyen kiracısını öldürdü

Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı yaşamını yitirdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Gaziosmanpaşa ilçesinin Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’ndeki 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar’ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar’a tabancayla ateş açtı. Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.

EV SAHİBİ HER YERDE ARANIYOR

Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Asar’ın vurulduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım isteği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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