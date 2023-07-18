Kulis: Berat Albayrak ve Mehmet Şimşek arasında çekişme büyüyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Erdoğan’ın damadı olan eski bakan Berat Albayrak arasında bir çekişme olduğu ifade ediliyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından geçmişte ağır sözlerle yüklendiği eski bakanlarından Mehmet Şimşek’e Hazine’yi emanet etti. Şimşek göreve gelir gelmez başlayan büyük zam furyası devam ediyor. Bu durum kamuoyunda tepkilere neden olurken, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazete ve gazetecilerden de sesler yükseliyor.





Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre, AKP kulislerinde, özellikle Albayrak’a yakınlığıyla bilinen gazete ve isimlerin Şimşek’e tepki göstermesi doğal karşılanıyor. Partililere göre, Şimşek’in ilk kabine toplantısında yaptığı sunumda geçmiş dönemdeki hataları vurgulaması ve art arda getireceği zamları da “Durum çok kötü, geçmişte yapılan hatalar büyük hasar bırakmış” diyerek anlatması ikili arasında çekişmeyi başlattı.





Gerilimin geldiği son noktada Şimşek’le birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da ‘birlikte çalışmak istemediği’ öne sürülen bir ismin istifa ettiği dahi gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener’in istifa ettiği iddiası gündeme gelirken, bu, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Bu istifa iddiasının gündeme gelmesinin arka planında da Şimşek ve Erkan’ın, Şener’le birlikte çalışmak istememesinin etkili olduğu belirtiliyor.





Albayrak ve hala bürokrasi içindeki etkin ekibi, Şimşek’in yaklaşımını ‘suçlayıcı’ olarak nitelendirmeye başladı. Bu gerilime medya da dahil oldu ve zamlar geldikçe Şimşek’e tepki gösteren tweet’ler ve haberler dolaşıma girmeye başlandı. Gerilim öyle bir noktaya ulaştı ki Albayrak ve Erdoğan’ın danışmanı Yiğit Bulut’a yakın bürokratlar, Şimşek ve ekibinin kararlarına karşı zaman zaman direnç gösterme noktasına kadar geldi.Gerilimin son nedeninin ‘kamuda tasarruf genelgesi’ olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında. Özellikle kamudaki tanıtım giderlerinin kısılmasının medyanın bir bölümünde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Zira kamu kurumlarından iktidara yakın medya gruplarına tanıtım gibi başlıklar adı altında desteklerin aktarıldığı biliniyor ve bu durum medyadaki Şimşek karşıtlığını tetikliyor.AKP’liler bu sürtüşmeden Erdoğan’ın haberdar olduğunu ve ‘yakından izlediğini’ belirtirken, yerel seçimler yaklaştığında bu konuda kararlar alınabileceğini düşünüyor.