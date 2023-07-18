Eski Ege Üniversitesi Rektörü tutuklandı; tedavi için hastaneye gitmişti

2017’de KHK ile ihraç edilen eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun tedavi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine gitti. Hastanenin acil servisine kendi kimlik kartıyla başvuru yapan Hoşcoşkun 4 Temmuz’da polis tarafından gözaltına alındı.



Yaklaşık 14 gün boyunca hastanede tedavi gören Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde anlatımlarını etkin pişmanlık kapsamında yeterli görmeyen savcı, Hoşcoşkun’u tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.



Hakimlik de yeniden ifadesini aldığı Hoşcoşkun’un cemaate üye olduğu iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.



Yükseköğretim Kurulu’nca, 28 Şubat 2017’de Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun açığa alınmış ve 25 Ağustos’ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti.



Hukuksuz cemaat operasyonlarıyla bilinen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017’de gözaltı kararı çıkardığı öğrenildi.