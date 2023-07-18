Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’de 2023-2024 sezonu fikstür çekimi tamamlandı! İşte derbi tarihleri… /18 Temmuz 2023 23:50

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu fikstür çekimi tamamlandı! İşte derbi tarihleri…

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi TFF'nin Riva tesislerinde tamamlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sezon açılış maçları ile derbi tarihleri belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu için fikstür çekimi Riva’da gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri yaz bahçesinde gerçekleşen fikstür çekimi sonrasında ilk yarının programı ve derbi tarihleri belli oldu.

İŞTE DERBİ HAFTALARI VE MAÇLAR:

    Süper Lig 2. Hafta: Galatasaray- Trabzonspor
    Süper Lig 5. Hafta: Trabzonspor – Beşiktaş
    Süper Lig 9. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş
    Süper Lig 11. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
    Süper Lig 15. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe
    Süper Lig 18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig’de sezon 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 23-24-25 Aralık’taki 18. hafta maçlarıyla ligde ilk yarı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak’taki 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak ikinci yarı ise 19 Mayıs 2024’te sona erecek.
Maç takviminin sıkışması nedeniyle 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler dolayısıyla 31. hafta mücadelelerinde takımlar 2-3-4 Nisan tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Sezonu 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan 4 takım bir alt lige düşecek.

TFF, 2023-2024 Sezonu Süper Lig maçlarının statüsü yayınlandı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonda Süper Lig’de 4 takımın küme düşeceği belirtildi.

HİÇBİR TAKIM 2 HAFTA ÜST ÜSTE KENDİ SAHASINDA OYNAMAYACAK

Süper Lig’de sezon 11 Ağustos’ta başlayacak. 25 Aralık – 5 Ocak tarihinde devre arasına girecek. 19 Mayıs’ta sezon sona erecek.

Süper Lig’de yeni sezonunda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul’da oynayacak. Süper Lig’de bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.
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