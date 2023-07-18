Ukrayna: Ülkeler, Rusya olmadan tahıl ihracatını görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına açıklamada bulundu.



Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı sonlandırmasının ardından Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaştırılmasının önem taşıdığına işaret eden Kuleba, bunun için “siyasi iradenin” gerekli olduğunu söyledi.



Bakan Kuleba, bunun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, “Rusya, anlaşmadan çekildi. Türkiye, BM ve Ukrayna ya da başka ülkeler ya mevcut çerçeveyi kullanabilir ya da yeni bir girişim ortaya koyabilir. Tabii en büyük sorun, Rusya’nın tahıl taşıyan bir gemiyi vurma ihtimali. Tüm seçenekler görüşülüyor.” ifadesini kullandı.



Mevcut durumun sürdürülemeyeceğine dikkati çeken Kuleba, “Risk almak zorundayız ve Rusya olmadan da devam edebileceğimizi gösterebilmeliyiz.” dedi.



Kuleba, bazı BM üyesi ülkelerin, Ukrayna’ya silah verilmesinin savaşı tetiklediği düşüncesine ilişkin Ukrayna’ya silah verilmemesinin ülkenin savaşı kaybetmesi ve savunmasız kalması anlamına geleceğine işaret etti.



BM’DEN AÇIKLAMA



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı sonlandırdığını duyurmasının ardından farklı girişimlerin gündeme geldiğini aktaran Dujarric, tarafların güvenli ve pratik yolları tespit etmek için bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.



Dujarric, Rusya’nın sonlandırma bilgisini vermek için gönderdiği mektupta, Karadeniz’deki seyrüsefer güvencelerini de kaldırdığını açık şekilde ortaya koyduğunu anımsattı.



Ukrayna ve Rusya tahılının küresel pazara olumlu etkisinin göz ardı edilemeyeceğine işaret eden Dujarric, “BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya tahılının ihracatının gerçekleşebilmesi için her yolu araştırmaya devam edecek. Bu konuda kararlı.” ifadesini kullandı.



AFRİKA BİRLİĞİ’NDEN ‘ANLAŞMA SÜRSÜN’ ÇAĞRISI



Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın askıya alınmasını esefle karşıladığını belirterek, tarafları anlaşmayı sürdürmeye çağırdı.



Muhammed, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Afrika Birliğinin desteklediği tahıl anlaşmasının askıya alınmasını esefle karşıladığını kaydetti.



Komisyon Başkanı, tarafları, tahıl ve gübrenin güvenli rotadan ihtiyaç duyulan yerlere, özellikle de Afrika’ya ulaşmasını sağlamak için tüm sorunları çözmeye çağırdı.



MACRON’DAN RUSYA’YA SUÇLAMA



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla Brüksel’de düzenlenen zirve sonrası basına açıklama yaptı.



???????Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirvede, bölgedeki krizleri ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nı ele aldıklarını aktardı.



Rusya’nın Karadeniz Tahıl Anlaşması’na son vermesini kınadıklarını belirten Macron, Moskova yönetiminin aldığı kararın Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerini etkileyeceğini ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, gıda meselesini “silah gibi kullanmaya başladığına” dikkati çeken Macron, bunun “büyük bir hata” olduğu değerlendirmesini yaptı.???????



TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, “Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadelerini kullanmıştı.