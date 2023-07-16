Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, 'elektrikli yol' teknolojisini test etmeye başlıyor /16 Temmuz 2023 00:33

Fransa, 'elektrikli yol' teknolojisini test etmeye başlıyor

Test sırasında bir tarafta, asfaltın altına yerleştirilen manyetik bobinler, cep telefonlarında olduğu gibi indüksiyon yoluyla bataryaları şarj edecek.

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Euronews'te yer alan habere göre Fransa, otobanda seyreden elektrikli araçların indüksiyon yoluyla ve asfalta yerleştirilen raylar üzerinden şarj edilmesini sağlayan iki ayrı teknolojiyi test etmeye başlıyor.

Teknolojinin başarılı olması halinde otoyolda geçirilen zaman, elektrikli aracınızı şarj etmenize olanak sağlayabilir. Bu aynı zamanda, daha küçük bataryaların kullanımının da önünü açacak.

Testler, Paris yakınlarındaki A10 otabanında yürütülecek.

Test sırasında bir tarafta, asfaltın altına yerleştirilen manyetik bobinler, cep telefonlarında olduğu gibi indüksiyon yoluyla bataryaları şarj edecek.

Diğer tarafta asfaltla aynı hizada yerleştirilen raylar, uyumlu sistemle donatılmış araçların zemine bağlanmasını sağlayacak.

Bu 'elektrikli yol' sistemleri otomotiv endüstrisinde yaşanmakta olan devrimi hızlandırabilir.

Bunun birçok avantajı olabilir. Öncelikle elektrikli araçların şarj olmak için istasyonlarda durmadan yoluna devam etmelerine olanak sağlanacak.

Ayrıca elektrikli otomobiller ve kamyonlar, çok ağır olan ve nadir malzemeler tüketen bataryaları taşımak zorunda kalmadan daha uzun süre yol alabilecek.

İsveç'te Göteborg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu "elektrikli yollar" otomobillerin normal kullanımı için gereken menzili ve dolayısıyla bataryalarının boyutunu yüzde 62 ila 71 oranında azaltabilir.

Ayrıca araştırmaya göre, bataryalardan yapılan tasarruf, kendini fazlasıyla karşılayabilecek.

Projeden sorumlu Louis du Pasquier, AFP'ye yaptığı açıklamada amacın "bu teknolojileri büyük ölçekte kullanmadan önce akılda son soruları da ortadan kaldırmak" olduğunu söyledi.

Bu teknolojinin ilk testleri Eylül 2023'te Fransa'nın Rouen şehrinde kapalı bir pistte gerçekleştirilecek.

Söz konusu dinamik şarj sistemleri daha sonra Paris-Orléans yönünde A10 adlı otobanın sağ şeridinin bir kesimine kurulacak. Şarj cihazları yalnızca uyumlu araçlar tarafından etkinleştirilebilecek.

Ulaştırma Bakanlığı'na 2021 yazında sunulan bir raporlara göre "elektrikli yol", halen ezici bir çoğunluğu dizelle çalışan ağır yük araçlarının hızla elektrifikasyonu için elzem olacak.

Eski bir Renault yöneticisi olan Patrick Pelata, AFP'ye yaptığı açıklamada, 'elektrikli yolların' uzun yolculuklar yapan araç bataryalarının boyutunu ve "kamyonların enerji tüketimini önemli ölçüde" azaltacak.
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