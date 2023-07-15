Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’da yeni barış planı /15 Temmuz 2023 23:41

Ukrayna’da yeni barış planı

Hindistan ve Fransa, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı çözmek için yeni bir barış plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.

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SAMANYOLU HABER UKRAYNA

Le Monde gazetesinin haberine göre, yeni planın öncekilerden farklılıkları var. Çin ve Afrika Güney ülkeleri tarafından öne sürülen önceki barış girişimlerinden önemli ölçüde ayrılıyor.

Habere göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kurmaylarına Fransız temsilcilerle birlikte yeni bir plan geliştirmeleri talimatını verdi. Talimat, Modi'nin 13-14 Temmuz tarihlerinde Paris'e yaptığı ziyarette gündeme geldi.

Le Monde, Fransa'nın Hindistan'ı Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmayı çözmek için barış girişimleri arayışında önemli bir ortak olarak gördüğünü belirtiyor. Gazeteye göre, Narenda Modi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin çoğu, Fransa ile Küresel Güney arasındaki ilişkileri karmaşıklaştıran Rusya-Ukrayna askeri çatışmasına ayrıldı.

Gazete ayrıca Narenda Modi'nin Emmanuel Macron'un ağustos ayında Güney Afrika'da yapılacak BRICS zirvesine (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) katılma isteğini desteklediğini yazıyor. Gazete, Macron'un BRICS zirvesine katılımının olası olduğunu belirtiyor.

14 Temmuz'da Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Narendra Modi, Emmanuel Macron ile müzakerelerde ortak silah üretimi ve geliştirilmesinin yanı sıra üçüncü ülkelere ihracatının ele alınacağını söyledi. Modi ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonuçları ve koronavirüs pandemisi de dahil olmak üzere dünya ülkelerinin önemli sorunları çözmek için birleşmesi gerektiğini kaydetti.
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