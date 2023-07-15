Kremlin başka ülkelerde yaşayan Rus vatandaşları sıkı takipte

SAMANYOLU HABER MOSKOVA







Hazırlanan yeni yasaya göre, başka bir ülkede vatandaşlık veya oturma izni alan Rusların 60 gün içinde Rus diplomatik misyonlarına veya konsolosluklarına bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Oturma izni veya yabancı vatandaşlık bildiriminde bulunma zorunluluğu, kalıcı olarak yurtdışında yaşayan ve Rusya'ya gelmeyen Ruslar için geçerli değil. Dışişleri Bakanlığı, yeni yasanın 26 Ekim'de yürürlüğe girmesini teklif ediyor.Rusya İçişleri Bakanlığı'na göre, geçen yıl 50.000'den fazla vatandaş, farklı bir vatandaşlığa veya oturma iznine sahip oldukları bildiriminde bulundu. Yurt dışında bulunan 18 yaşını doldurmuş Rusların bunu bizzat veya vekaleten bir temsilci aracılığıyla bildirmeleri gerekmektedir.2014 yılında alınan bir kararda ise başka bir ülkenin oturma izni veya vatandaşlığını alan Rusların, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın bölge dairesine bu konuda bilgi vermeleri zorunlu kılınmıştı. Başka ülke vatandaşlığı beyan edilmezse 200 bin rubleye kadar para cezası veya 400 saate kadar zorunlu çalışma cezası uygulanıyor.Ukrayna savaşı sonrası buna benzer bir uygulama, Rusya’nın Kazakistan ve Kırgızistan ile kişisel verilerin değişimine ilişkin bir anlaşma yapması.Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Japarov'un artık onayladığı ve Devlet Başkanlığı internet sitesinde yer alan paylaşıma göre, üç devlet arasında veri paylaşım anlaşması gerçekleşti.Anlaşmada Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan arasında vatandaşlık, oturma izinleri, göç kayıt verileri, vizeler, kişisel mülk, adli sicil ve aramalar ile kimlik bilgileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.Nastoyaşaya Vremya TV kanalı tarafından verilen haberde, Anlaşma, yalnızca kendi vatandaşları hakkında değil, aynı zamanda üçüncü ülke vatandaşları hakkında da bilgi alışverişine izin veriyor.Geçen ay Bişkek'te çok sayıda Rus muhalif gözaltına alındı. Sol Direniş üyesi Alena Krylova ve Sol Blok üyesi Lev Skoryakin hapse gönderildi.Daha önce ise muhalif Alexei Rozhkov'u Rusya'ya iade edilmişti.Krylova ve Skoryakin, Haziran 2023'te Bişkek'te devreye giren yüz tanıma sistemi sayesinde Rusya'nın talebi üzerine gözaltına alındı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bişkek’e aranan 85 bin kişiden oluşan bir veri tabanı teslim ettiğini ve sistemin faaliyete geçmesinden sonraki on gün içinde 57 kişinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi.Kazakistan aynı şekilde, daha önce de Rus muhalifleri tutuklamıştı. Eylül 2022'de Rus ordusunu "itibarsızlaştırma" davasından aranan Buryatlı gazeteci Yevgenia Baltatarova Astana'da gözaltına alınmıştı. Şubat 2023'te Denis Kozak, Rusya'nın talebi üzerine yine gözaltına alındı ve halen hapiste. Seferberlikten kaçan istihbarat Binbaşısı Mihail Zhilin, Rusya'ya iade edildi. Altı yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.