Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da 15 Haziran'dan itibaren 18 yaş üstü herkes aşı olabilecek /30 Nisan 2021 15:51

Fransa'da 15 Haziran'dan itibaren 18 yaş üstü herkes aşı olabilecek

Koronavirüs pandemisindeki üçüncü kapanmadan aşamalı açılmayla çıkmaya çalışan Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron'dan toplu aşılamada yaş grubu önceliklerinin kaldırılacağı açıklaması geldi.

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Koronavirüs pandemisindeki üçüncü kapanmadan aşamalı olarak çıkmayı planlayan Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan toplu aşılamayla ilgili yaş grubu önceliklerinin kaldırılacağı açıklaması geldi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki 18 yaş ve üstü tüm insanların 15 Haziran'dan itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Ağır aksak ilerleyen aşılama kampanyasını hızlandırmaya çalışan Fransız hükümeti,  böylelikle daha fazla işyeri ve mağazanın açılmasını, hizmet sektörünün çalışmaya geri dönmesini ve üst üste kapanmalardan bunalan insanların eğlenip rahatlama imkanlarına kavuşmasını umuyor.

Macron dün yaptığı açıklamada Fransa'daki kapanmayı dört aşamalı bir plan dahilinde sonlandırmayı düşündüklerini kaydetmişti.
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