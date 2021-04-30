Fransa'da 15 Haziran'dan itibaren 18 yaş üstü herkes aşı olabilecek

Koronavirüs pandemisindeki üçüncü kapanmadan aşamalı olarak çıkmayı planlayan Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan toplu aşılamayla ilgili yaş grubu önceliklerinin kaldırılacağı açıklaması geldi.





Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki 18 yaş ve üstü tüm insanların 15 Haziran'dan itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.



