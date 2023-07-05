Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da banliyöler sakinleşirken, hükümet karşılık vermeye hazırlıyor /05 Temmuz 2023 07:37

Fransa'da banliyöler sakinleşirken, hükümet karşılık vermeye hazırlıyor

Fransa'da Paris'in Nanterre banliyösünde bir genç polis tarafından öldürüldükten sonra başlayan banliyö olayları, ülkenin diğer kentlerine de yayıldı ve bir haftadır devam ediyor.

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Olaylar sırasında gözaltına alınan 3.500 gencin 800'ü mahkemeye çıkarıldı ve kamu mallarına zarar verenlere hapis cezaları verildi. 

Hükümet, reşit olmayan çocukların ailelerini cezalandırmayı, devlet yardımlarını kesmeyi ve zarar gören belediye binalarına yardım etmeyi planlanıyor. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir hafta sonra siyasi bir yanıt vermek amacıyla çalışmalara başladı ve Belediye başkanları Elysee Sarayı'na davet etti.

Olaylarda etkilenen belediye başkanları, durumu VOA Türkçe'ye anlatırken, banliyö isyanlarının devam etmesi halinde yeni isyanların patlak verebileceği uyarısında bulundu. 

Belediye başkanları, adaletli ve dengeli bir kamu düzeni talep etmekte ve devletten yardım bekliyor. Cumhurbaşkanı Macron, isyanlardan etkilenen şehirlerin yeniden inşası için hızlandırılmış bir yasa ve istisnai önlemler alacaklarını belirtti.
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