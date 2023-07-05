Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray’da bulunan şüpheli toz bakın ne çıktı /05 Temmuz 2023 07:45

Beyaz Saray’da bulunan şüpheli toz bakın ne çıktı

Başkan Joe Biden’ın Camp David’de olduğu sırada Pazar akşamı Beyaz Saray’da bulunan şüpheli toza yapılan ilk testler tozun kokain olduğunu ortaya koydu. Yetkililer şüpheli tozun bulunmasıyla, güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’ı boşaltmışlardı.

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Beyaz Saray’da şüpheli görülen ve teste tabi tutulan toza yapılan ilk testler sonucunda maddenin kokain olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Gizli Servis elemanları Beyaz Saray’ın turistik ziyaretlere de açık bölümünde yaptıkları rutin kontroller sırasında şüpheli bir tozla karşılaştıklarını bildirdi.

Ardından Beyaz Saray’da ilgili bölüm saat 20.45 civarında tamamen boşaltıldı. Olay yerine giden acil müdahale ekipleri toz üzerinde ilk incelemeleri yaptı. İlk testler tozun kokain olduğunu ortaya çıkardı.

Verilen bilgilere göre ilk sonucun belli olmasının ardından Beyaz Saray’ın ilgili bölümü yeniden faaliyete geçti ve toz daha ileri seviye testler için laboratuvara gönderildi.

Biden ve ailesi hafta sonu tatilini Camp David’de geçirmek üzere Cuma günü Beyaz Saray’dan ayrılmışlardı.

Beyaz Saray olayla ilgili soruşturma devam ederken ziyaretlere kapatıldı.
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