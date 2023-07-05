İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar yeni bir İntifada’nın habercisi mi?



İsrail son yıllarda Batı Şeria’ya yönelik olarak düzenlediği en büyük operasyona girişti. Pazartesi günü yaşanan çatışmalar ve olaylar akla 2000’li yılların başında binlerce insanın hayatını kaybettiği Filistin intifadasını getirdi.



Ancak bu kez İsrail, Filistinlilerin bulunduğu bölgelere yoğunlaşan bir operasyon yürütüyor.





İNTİFADA NEDİR?







İntifada, Filistin halkının İsrail'e karşı başlattığı başkaldırı eylemlerini ifade ediyor.





İkinci İntifada 2000 yılında başladı ve Filistinli militanların İsrail'e yönelik intihar saldırılarıyla sert bir şekilde karşılaştı.





İkinci İntifada sürecinde binlerce kişi öldü ve Filistinlilerin ölüm sayısı İsraillilerin üç katıydı. Son zamanlarda yaşanan olaylar, ikinci intifadadan bu yana en uzun ve şiddetli dönem olarak kaydedildi.





İsrail'in operasyonları daha dar kapsamlı ve nokta hedeflere yönelikken, ikinci intifada döneminde çok geniş kapsamlı ve aynı anda birçok şehirde gerçekleşiyordu. Şu anda yaşananlar, Filistin yönetiminin direniş konusunda ikinci intifada dönemindeki kadar etkili olmadığı ve halkın daha az katılım gösterdiği bir fark olarak ortaya çıkıyor.





Gelecekte çatışmaların durması beklenmiyor ve operasyonlar saldırıları, saldırılar da operasyonları tetikliyor. Uzmanlar, İsrail'in Filistin sorununda uzun vadeli bir anlayışa sahip olmadığını ve stratejik düşünmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Filistin devleti fikrine karşı çıkışların şiddet olaylarının devam etmesine neden olabileceği belirtiliyor.