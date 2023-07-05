Samanyolu Haber /Sağlık / Kızamık hastalığı neden yayılıyor? Salgın endişesi derinleşiyor /05 Temmuz 2023 07:59

Kızamık hastalığı neden yayılıyor? Salgın endişesi derinleşiyor

Türkiye'de kızamık vakalarının arttığı bildiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiği resmi verilere göre, Türkiye'de 2023'ün ilk 4 ayında 1.440 kızamık vakası kaydedildi. Vakaların sayısı Ocak ayında 193, Şubat ayında 340, Mart ayında 445 ve Nisan ayında 462 olarak bildirildi. Veriler, Türkiye'de kızamık vakalarının düzenli bir şekilde arttığını gösteriyor.

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Kızamığın ölümcül ve yüksek derecede bulaşıcı bir hastalık olduğu ve aşı ile önlenebildiği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kızamık aşısının 2000-2021 yılları arasında 56 milyon ölümü engellediği bildirildi. Bu nedenle, kızamık vakalarındaki artışın koronavirüs salgını döneminde artan aşı karşıtlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, aşı karşıtlığından başka nedenlerin de etkili olduğunu belirtiyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Başkanı Gamze Varol, hastalıktaki artışın bir salgın olduğunu ifade ediyor. Varol'a göre, yıllık vaka sayısı 2000'li yılların başında 10'u geçmiyordu, ancak sonrasında aşılanmayan nüfus birikti. Varol, aşılanmayan ciddi bir nüfus olduğunu ve aşının sadece bireyi değil, toplumu da koruyarak bulaşmayı engellediğini belirtiyor.

Varol, sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle aşılanmayan nüfusun artmasının da kızamık vakalarının artışına katkıda bulunduğunu vurguluyor. Varol'a göre, sağlık hizmetlerinin nitelikli ve bölge tabanlı olarak sunulması gerekiyor, ancak sistemdeki değişikliklerle bu gereksinim karşılanamıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kızamık vakalarındaki artışı doğrularken aşı kapsayıcılığının yüzde 95 seviyesinde olduğunu belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar, kayıtsız ve göçmen nüfusun aşılanma oranının daha düşük olduğunu ifade ediyor. Koca, vakaların çoğunluğunun İstanbul'da tespit edildiğini ve bir salgının söz konusu olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu söylüyor.

Göçmenler mi artırdı?

Özellikle sosyal medyada kızamık hastalığının Türkiye'ye gelen Afganistan ve Suriyeli göçmenler nedeniyle arttığı iddia ediliyor. Ancak Gamze Varol durumun düşünüldüğü gibi olmadığını söylüyor.

Nörolojik hasara da yol açabilir

Kızamık virüsü çok hızlı yayılan bir virüs. Hekimlerin tabiri ile virüs "kapı deliğinden görülse bile" bulaşabilir. Kızamık vakalarında hesaplanan ölüm oranı ise binde 6. Ancak iyi beslenememe, toplu yaşanılan yerlerde bu oranın artma riski var.

Hastalığın belirtileri neler?

Kızamık aşısının ilk dozu 1 yaşında, ikinci dozu ise çocuğun 2'inci yaşında uygulanıyor. Çocuğunu aşılatmayan aileler ise bu durumu bir tutanak ile sağlık kurumlarına bildiriyor.

İki doz aşı yapılmasının hayat kurtardığını kaydeden Gamze Varol, "12'inci ay normalde en erken dönem. Ancak şu an içinde bulunduğumuz salgın ortamında çocukların daha erken aylarda aşılanması hayati önemde. Çünkü kızamık virüsü çok dolaşımdayken ve 12'nci aya kadar beklerken çocuk duyarlı olabilir. Bu nedenle 9'uncu ayda aşılama öneriyoruz. Hatta yaygın görüldüğü bölgelerde 6'ncı aya çekilebileceğine dair bilimsel yayınlar var" dedi. Varol, ailelere duyarlı olunması çağrısı da yaptı.

Doktor Varol, bir çocuğun yakın çevresinde kızamık hastalığı tespit edildiyse ve çocuk aşısız ise kesinlikle bu hastalığın bulaşacağını söyledi. Varol, hastalığın grip ve nezlede olduğu gibi ateş, burun akıntısı, öksürük, halsizlik görülebileceğini ve deride döküntüler de olacağını kaydetti. Belirtilerin gerçekleşmesi durumunda hemen hastaneye başvurulması gerekiyor.
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