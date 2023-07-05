Almanya'da sağ popülizm neden yükselişte?

CDU lideri Friedrich Merz, AfD ile mücadele konusunda fikir ayrılığı yaşanırken, Almanya'daki kitle partilerinin henüz paniğe kapılacak bir durum olmadığı düşünülüyor. Ancak, parti içindeki çekişmeler ve aşırı sağın yükselişi endişe verici bir durum olarak görülüyor.





Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı olan Anayasayı Koruma Dairesi, AfD'yi aşırı sağcı ve anti-demokratik bir siyasi hareket olarak sınıflandırırken, bazı uzmanlar bu açıklamanın parti seçmenleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtiyorlar.

Anketler, AfD'nin Alman seçmenlerin yüzde 20'sinin desteğini aldığını ve popülizmin onaylandığını gösteriyor. Siyaset uzmanları, aşırı sağın yükselişinin nedenleri konusunda farklı görüşlere sahip. Bazıları, hükümetin içindeki fikir ayrılıklarının seçmenleri farklı arayışlara yönlendirdiğini savunurken, diğerleri ise popülist partilerin mevcut siyasi konjonktürden memnun olmayan insanları etkilediğini belirtiyor.Leipzig Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma, pek çok Alman seçmenin ırkçı görüşlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, AfD'nin popülist çizgisinin nüfusun orta kesimlerinde giderek daha fazla destek bulduğunu gösteren bir başka araştırma da endişe verici sonuçlar sunuyor.