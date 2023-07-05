İsrail iki günlük operasyonun ardından Cenin'den geri çekilmeye başladı

Operasyonda 12 Filistinli ve bir İsrail askeri öldü.





Geri çekilme sürecinde bölgede silah ve patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.





Filistinli silahlı gruplar, İsrail'e yönelik saldırıların bu operasyona yanıt olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu tür saldırıların terörle mücadeleyi durduramayacağını ifade etti ve benzer operasyonların tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.





Birleşmiş Milletler, operasyonun neden olduğu hava ve kara saldırılarının endişe verici boyutlara ulaştığını ve sivillere zarar verme riski olduğunu açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırılarda 17 yaşında iki çocuk dahil olmak üzere birkaç kişi öldü, yüzden fazla kişi yaralandı.





Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail ordusunun yolları kullanılamaz hale getirerek sağlık çalışanlarının yürüyerek ilerlemesine neden olduğunu bildirdi.





Operasyonun gerçekleştiği Cenin kenti, İsrail işgaline ve Filistin yönetiminin yetersizliğine tepki gösteren genç militanların artış gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Filistin Başbakanı, operasyonu kendini savunma hakkı olarak gören ülkelere tepki gösterdi ve İsrail'i işgalci bir güç olarak nitelendirdi.