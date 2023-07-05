Fransa’daki isyanın arka planı: Bu çocukların kaybedecek bir şeyi yok

Banliyö isyanı, göçmenlerin maruz kaldığı sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin bir sonucu.





Banliyölerde yaşayan insanlar, kendilerini toplumdan dışlanmış hissederek değersizlik duygusu yaşamaktadır. Banliyö krizi, uzun yıllara dayanan bir sıkışmışlığın sonucu.





2005 yılında iki genç polisten kaçarken ölünce banliyö isyanı başlamış, bu olayların ardından banliyölerdeki sorunlar daha da belirginleşmiştir. Banliyölerdeki sorunların çözümü için yapılan metro hatları ve devlet kurumlarının çabaları yetersiz kaldı.





Banliyölerdeki isyan, polis şiddeti ve adaletsizlik algısının bir sonucu.





Banliyölerde yaşayan insanlar, kültürel ve sosyal açıdan eksiklikler yaşamaktadır. Göçmenlerin banliyölerde yoğunlaşması, daha ucuz sosyal konutlara olan ihtiyaçtan kaynaklanıyor.





Banliyölerde yaşayan gençlerin topluma katılma ve iş bulma sorunları bulunmaktadır. Banliyölerdeki gençlerin tepkisi, toplumdan kopukluk ve temsil edilememeye karşı bir reaksiyondur. Fransız hükümeti, isyanı yatıştırmak için tedbirler almaktadır, ancak bu tedbirler yetersiz kaldı.