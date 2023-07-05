Samanyolu Haber /Spor / İngiltere’de bir ilk: Bir kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek takımını yönetecek /05 Temmuz 2023 08:28

İngiltere’de bir ilk: Bir kadın teknik direktör, profesyonel bir erkek takımını yönetecek

İngiltere’de League Two* ekiplerinden Forest Green Rovers, takımın teknik direktörlüğüne geçici olarak Hannah Dingley’i getirdi. Böylece Dingley, İngiltere’de profesyonel bir erkek takımını yöneten ilk kadın oldu.

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Forest Green Rovers Salı günü, altı aydır teknik direktörlük görevinde olan Duncan Ferguson’un sözleşmesini feshetmişti.

39 yaşındaki Dingley ise düne kadar kulübün akademisini yönetiyordu.

Dingley’in ilk maçı Çarşamba günü Melksham Town karşısındaki dostluk maçı olacak.

Kararın ardından bir açıklama yapan Dingley, “Kariyerimdeki bu yeni adım için çok heyecanlıyım. Sezon öncesi hazırlıklara yeni başladık ve sezon da yakında açılacak” dedi ve ekledi:

“Bu futbol için de heyecan verici. Bu kadar ilerici ve açık fikirli bir kulübe liderlik etme fırsatını bulduğum için minnettarım.”

Daha önce Burton Albion kulübünde çalışan Dingley 2019’da Forest Green Rovers’ın akademisinin başına getirilmişti.

Uefa Pro lisansı bulunan Dingley o günden bu yana İngiltere’de erkek takımlarının akademilerinin başında olan tek kadındı.

Bundan 2 yıl sonra da takımın kadın futbol akademisini kurmuştu.

Kulübün başkanı Dale Vince de “Hannah geçici teknik direktörlük görevi için en doğal tercihti. Akademimizde fantastik bir iş çıkardı ve kulübümüzün değerleriyle de uyumlu” dedi ve ekledi:

“Bu görevlendirmeyle birlikte yeni bir devir açacağız. Hannah İngiltere erkekler futbolunda bir takım yöneten ilk kadın olacak.”

Dingley Mart ayında BBC’ye futbol akademisi yöneten bir kadın olmak üzerine verdiği demeçte, diğer kadınlara cesaret veren ve yol gösteren biri olmak istediğini söylemişti:

“Bu görevde olmamın daha fazla kadını futbola, antrenörlüğe ve farklı rollere çekeceğini umuyorum. Bunu gündeme getirmeye dair bir sorumluluk hissediyorum.”

Dingley o söyleşide, İngiltere’de bir kadının bir erkek futbol takımını çalıştıracağı günün “herkesin tahmin ettiğinden daha kısa sürede geleceğini” de vurgulamıştı:

“Sektörde çok iyi kadın antrenörler var. Onların erkek futbolunda da teknik direktörlük yapabileceğine güvenim tam.
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