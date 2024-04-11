Fransa'da bıçaklı saldırı: Yoldan geçenleri hedef aldı, 1 ölü ve 1 ağır yaralı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fransa'nın güneyindeki Bordo kentinde, bir kişi yoldan geçen yayalara bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi ağır yaralandı. Polis, saldırganı etkisiz hale getirdi ancak saldırının gerekçesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bordo kentinin merkezinde bıçaklı bir kişi, yoldan geçen yayalara saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.



Polis, olay yerinden kaçan saldırganı etkisiz hale getirdi.



Yaşamını yitiren şüphelinin hangi gerekçeyle yayalara saldırdığı açıklanmadı.