Fransa'da büyük tehdit: Mutasyon hızla yayılıyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısının 20 bine ulaştığını ve her gün 1600 kişinin hastanede tedaviye alındığını söyledi.







Salgına ilişkin sayıların yüksek ancak stabil olduğunu ifade eden Castex, "Kovid-19'un mutasyonlu türleri gerçek tehdit oluşturuyor. Ülkede bunlar bulunuyor ve yayılımı hızlanıyor" dedi.





Castex, salgının mevcut durumunun yeni karantina kararı alınmasını gerektirmediğini ancak Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeyeceğini belirtti.





Halkın mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini aktaran Castex, şehirler arası dolaşıma sınırlama getirilmeyeceği bilgisini paylaştı.





Sağlık Bakanı Olivier Veran da Brezilya ve Güney Afrika kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün, İngiltere'den gelen mutasyonlu türünden daha endişe verici olduğunu belirtti.





Ülkede 2 kişide Brezilya temaslı Kovid-19'un mutasyonlu türünün tespit edildiğini dile getiren Veran, bu ay sonuna kadar 3,5 ila 4 milyon Fransız'ın aşılanacağını kaydetti.





Veran, AstraZeneca aşısından 250 bin dozun yarın ülkeye ulaşacağını ve 6 Şubat itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanacağını söyledi.





Fransızların yüzde 60'ı hükümete güvenmiyor





Odoxa-Backbone Consulting araştırma şirketinin Le Figaro gazetesi ve France Info radyosu için yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 71'i hükümetin salgınla ilgili "doğru zamanda doğru kararları" vermediğini düşünüyor.





Ankete katılanların yüzde 73'ü ise hükümetin salgınla ilgili gerçekleri söylemediği görüşünü paylaşıyor, yüzde 60'ı salgının yönetimi konusunda hükümete güvenmiyor. Katılımcıların yüzde 52'si, Fransa'nın, Rus veya Çin aşısını uygulaması gerektiğini görüşünü savunuyor. Ülkede geçen hafta yayımlanan bir ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu belirtmiştİ.