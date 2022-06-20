Fransa'da farklı bir seçim hikayesi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yapılan milletvekiiliği seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Emanuel Macron meclisteki çoğunluğunu kaybederken ilginç de bir hikayenin ortaya çıktığı aktarıldı.



Evrensel'de yer alan habere göre Fransa’da başkent Paris'in en büyük otellerinden birinde daha iyi ücret ve koşullar için yapılan greve öncülük eden temizlik işçisi Rachel Keke, sol ittifak NUPES’in adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak milletvekili oldu. Keke, pazar günü yapılan seçimlerin ikinci turunda eski spor bakanı Roxana Maracineanu’yu yendi. Fransa’da başkent Paris'in en büyük otellerinden birinde daha iyi ücret ve koşullar için yapılan greve öncülük eden temizlik işçisi Rachel Keke, sol ittifak NUPES’in adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak milletvekili oldu. Keke, pazar günü yapılan seçimlerin ikinci turunda eski spor bakanı Roxana Maracineanu’yu yendi.

48 yaşındaki Rachel Keke, Batignolles’deki Ibis otelinde günde 40 odayı temizleyerek geçirdiği yorucu çalışma yıllarının, parlamentoda işçiler adına konuşmasını sağlayacağını düşünüyor. Keke, otellerde çalışan taşeron temizlik personelinin ödenmeyen fazla mesailerinin ödenmesi talebi ve kötü çalışma koşullarına karşı Fransa tarihinin en uzun otel grevlerinden birine öncülük etmişti.Çoğunluğu Afrikalı kadınlardan oluşan grevciler, neredeyse iki yıl süren mücadelelerini geçen yıl nihayet kazanmışlardı.Keke, otel grevi sırasında üzerine su dökülmesi ve ırkçı hakarete uğraması da dahil olmak üzere yıldırma eylemlerine maruz kaldığını ancak siyasetin kendisini korkutmadığını söylemişti.Keke sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında “Bugün milletvekili seçildim. Ben sesi olmayanların sesiyim. Ben hizmetçiyim, temizlikçiyim, hasta bakıcıyım. Tüm görünmez bu mesleklerin ulusal mecliste görünür olmasını sağlayacağım. Örnek bir milletvekili olacağım hiç endişelenmeyin” dedi.