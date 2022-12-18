Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısı protesto edildi /18 Aralık 2022 22:17

Fransa'da hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısı protesto edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan göstericiler, hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısını protesto etti.

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18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle eylemciler, başkent Paris’teki Porte de Chapelle metro durağında toplandı.

Buradan şehir merkezine doğru yürümeye başlayan göstericiler, hükümetin hazırladığı yeni göç yasa tasarısına tepki gösterdi.

Ellerinde “Fransa, yasa dışı”, “Irkçılar, faşistler, sokaklarımızdan defolun” pankartları taşıyan göstericiler, “Belgesiz göçmenlerle dayanışma”, “Biz tehlikeli değiliz, göçmenler tehlikede” sloganları attı.

Düzensiz göçmenlerle daha fazla dayanışma çağrısında bulunan göstericiler, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e tepki gösterdi.

Göstericiler, belgesiz göçmenlerin ülkede yasal şekilde ikamet etmesini sağlayacak resmi evraklar verilmesini talep etti.

Belgesiz göçmen Senegalli Abdoulaye Hotte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır bu ülkede bulunduğunu ve inşaat sektöründe çalıştığını söyledi.

Hotte, belgesiz göçmenlerin haklarının verilmesi ve herkes için özgürlük ve eşitlik talebiyle gösteriye katıldığın belirtti.

Fransa hükümeti, söz konusu tasarıyla, hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymaya imkan verecek bir düzenleme getirmeyi hazırlanıyor.

18 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmişti.
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