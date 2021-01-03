Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'nın aşı takvimi belli oldu /03 Ocak 2021 22:23

Fransa'nın aşı takvimi belli oldu

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da yaza kadar 15 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

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Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari yaptığı açıklamada, hükümetin yaza kadar 15 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediğini belirterek, "Hedef hala 15 milyon Fransız’ın aşılanması, ancak Temmuz'a kadar 27 milyon kişiyi aşılama kapasitesine sahip olacağız” dedi.

Avrupa’da Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa’da aşı kampanyası devam ediyor. Yerel bir televizyon programına konuk olan Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, Fransa'daki aşılama kampanyası hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Hükümetin önümüzdeki yaza kadar Covid-19'a karşı 15 milyon vatandaşını aşılamayı hedeflendiğini dile getiren Bakan, “Hedef hala 15 milyon Fransız’ın aşılanması, ancak Temmuz'a kadar 27 milyon kişiyi aşılama kapasitesine sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında aşılama kampanyasının çok yavaş ilerlemesini eleştirenlere karşı tepki gösteren Bakan, değerlendirme için erken olduğunu kaydederek, "Aşı politikasını 6 günde değerlendiremeyiz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aşı kampanyasının yavaş ilerlemesini eleştirenlere katılarak süreci, “Ailecek yapılan bir yürüyüş temposunda” olduğunu ifade etmişti.
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