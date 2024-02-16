Fransız dergisinden tarihi itiraf: Yöneticimiz KGB ajanı!

Grumbach'ın kariyeri





Fransız dergisi L'Express, eski yöneticisi Philippe Grumbach'ın Sovyetler Birliği döneminde 35 yıl boyunca Rus gizli servislerinin hizmetinde çalışan bir ajan olduğunu açıkladı.Dergi, son sayısındaki haberde "Parlak bir gazeteci. Ama aynı zamanda otuz beş yıl boyunca KGB için çalışmış bir Fransa haini" ifadelerini kullandı.L'Express, yaptığı bir araştırmada Grumbach'ın 1981 yılına kadar SSCB'nin istihbarat servisi KGB için casusluk yaptığını kaydetti.Yazıda, "Brok" takma adını kullanan yöneticinin, Ruslara özellikle eski cumhurbaşkanları François Mitterrand ve hatta Jacques Chirac hakkında bilgi sağladığı kaydedildi.KGB arşivleri üzerine uzun bir araştırma kaleme alan editör Etienne Girard, "Yakın çevresi bu gizli ilişkiyi L'Express'e doğruladı. Mitterrand ve Giscard'ın yakın arkadaşı olan Grumbach, kimsenin haberi olmadan Beşinci Cumhuriyet'in en büyük Sovyet casuslarından biriydi" dedi.Grumbach'un Mitterrand ve hatta Chirac'la ilgili bilgi karşılığında yüz binlerce Euro'ya eşdeğer bir para almış olabileceği kaydedildi.KGB, Soğuk Savaş'ın ortasında dönemin siyasi projelerini öğrenmek için Fransa'da çok sayıda ajan görevlendirdi.Askeri istihbaratın eski direktörü General Christophe Gomart bu durumu "fikirleri iletmek, hatta siyasi niyetleri toplamak ve bunları Ruslara iletmek" olarak açıklıyor.Philippe Grumbach, 1946'dan 1948'e kadar Agence Française de Presse'de yazı işleri sekreterliği yaptı. Liberation ve ardından Paris-Presse-l'Intransigeant'da bir süre çalıştıktan sonra 1954 yılında editör olarak L'Express'e katıldı.1965'te Pariscope'u kurdu, ardından Crapouillot'yu yönetti. Daha sonra L'Express'e geri döndü ve 1971'den itibaren siyasi direktörlük, ardından genel yayın yönetmenliği ve yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi.Gençliğinde komünist olan Philippe Grumbach, 2003 yılında 79 yaşında öldü.